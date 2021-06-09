Путин и Байден пообщаются с прессой после саммита в Женеве

Президент России Владимир Путин готов к совместному с американским коллегой Джо Байденом общению с журналистами после встречи в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Президент Путин открыт к любому варианту — с и без совместной пресс-конференции. Сам президент в любом случае намерен пообщаться с кремлевским пулом», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга также сообщила, что американская сторона надеется на совместную пресс-конференцию глав государств по итогам саммита.

«Я могу подтвердить, что у вас будет возможность задать вопросы президенту Байдену. И мы надеемся, что у вас также будет возможность задать вопросы президенту Путину», — рассказала Псаки журналистам.

По ее словам, окончательный формат общения российского и американского лидеров с прессой будет определен в ближайшие дни.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина Байдена.