Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему есть что обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, кроме Донбасса. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам всегда есть, о чем говорить, имею в виду, что мы соседи <...> Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних, это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса», — рассказал российский лидер.

Он напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы соглашения были подписаны главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а в настоящее Киев отказывается вести с ними диалог.

Кроме того, Путин сообщил, что украинская сторона, выступая с инициативой провести встречу глав государств, предлагала обсуждать вопросы международной безопасности.

«Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, и для Украины. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — добавил президент.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений.

При этом Путин подчеркнул, что, если Зеленский намерен говорить о вопросах Донбасса, ему стоит сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с российской стороной.