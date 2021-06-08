Генсек ООН призвал Россию и США продолжать диалог по сокращению ядерных арсеналов

Россия и США должны продолжить сокращение своих ядерных арсеналов, а также разработать новые соглашения в данной сфере. Об этом в ходе видеообращения к Консультативному совету по вопросам разоружения заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я призываю обе страны вести переговоры по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов и разрабатывать новые соглашения для ответа на появляющиеся вызовы», — говорится в обращении.

В ходе своего выступления Гутерриш отметил положительную динамику в данном вопросе.

«Я рад отметить некоторое положительное развитие — в первую очередь решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить ДСНВ [Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений] на пять лет».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. 3 февраля 2021 года МИД России и посольство США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ на пять лет.