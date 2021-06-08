Лукашенко ужесточил наказание за участие в митингах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Введенные статьи касаются содействия экстремистской деятельности и подготовке к ней. Также ужесточено наказание за призывы к не согласованным с властями акциям, предусмотрена уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка митинга.

Так, например, УК был дополнен двумя статьями 361.4 (содействие экстремистской деятельности) и 361.5 (прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности).

В случае нарушения статьи 361.4 предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет. При повторном нарушении, либо в составе группы лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Закон также предусматривает наказание за прохождение подготовки для участия в экстремистской деятельности. В этом случае власти будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

26 мая министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что за последний месяц в стране были изъяты $300 тысяч, которые предназначались на спонсирование протестов.