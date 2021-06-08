В ЕС заявили, что в Белоруссии более 470 политзаключенных

Внешнеполитическая служба ЕС заявила, что в Белоруссии в заключении находятся более 470 человек, задержанных по политическим причинам. Об этом ведомство, которое возглавляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщило в своем Twitter.

«Мы знаем, что более 470 человек находятся в тюрьмах в Белоруссии только за то, что они требовали свободных и справедливых выборов. ЕС выражает солидарность с политзаключенными и гражданами Белоруссии. Не может быть безнаказанности за нарушения прав человека. Все нарушители будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

К твиту прикреплено двухминутное видео, в котором рассказывается об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair и аресте основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также о санкциях, которые последовали за инцидентом. В ролике подчеркивается, что Евросоюз разрабатывает дополнительные ограничения против белорусских властей.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Вероятно, решение о введении новых ограничений будет принято к 21 июня, когда пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. При этом в начале месяца ЕС внесет в черный список несколько физических и юридических лиц «в качестве промежуточного ответа» на действия белорусских властей.