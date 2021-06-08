Посольство России в США прокомментировало учения Arctic Challenge

Международные военные учения Arctic Challenge Exercise противоречат мирному развитию Арктического региона. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне на странице в Twitter.

Российские дипломаты считают провокационными маневры с участием американских военно-воздушных сил. Кроме того, в российской дипмиссии отметили, что учения «не способствуют укреплению доверия в Европе», «расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона».

Планируется, что от Норвегии в маневрах впервые будут участвовать недавно поступившие в ВВС истребители F-35. От Финляндии участие принимают 12 истребителей F/A-18 Hornet и ряд других воздушных судов.

Ко всему прочему, в этих учениях могут задействовать ВВС Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США.

Учения Arctic Challenge организовывают раз в два года, они входят в число крупнейших в Европе.

Ранее Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели. Для уничтожения самолетов условного противника истребители запустили неуправляемые авиационные ракеты С-13 класса «воздух-поверхность».