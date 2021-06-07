Зеленский «неприятно» удивился отказу США от санкций по Nord Stream 2

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что удивился отказу США ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал в интервью порталу Axios.

Политик указал, что данное решение Вашингтона не было направлено на поддержку украинского государства. Украинский лидер отметил, что оно действительно «удивило».

«Я в самом деле думал, что касается «Северного потока — 2», что Соединенные Штаты, скажем так, оставались последним оплотом», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, украинская сторона понимает, что только Вашингтон способен остановить строительство трубопровода.

Он также сообщил, что во время разговора с президентом США Джо Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом Зеленский указал, что все эксперты сходятся в том, что 46-й глава Белого дома знает Украину «лучше бывших президентов» и разбирается во многих вопросах.

«Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены», — заявил Зеленский.

Он добавил, что ему стало известно об отказе Соединенных Штатов от санкций «из прессы», и подчеркнул в этой связи, что отношения стратегических партнеров должны быть «прямыми».

Ранее сообщалось, что Вашингтон откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.