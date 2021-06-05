Путин заявил, что будет скучать по Меркель

Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявив, что будет скучать по ней. Об этом пишет ТАСС.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин также отметил, что Меркель является опытным политиком, прямым и надежным человеком, который умеет последовательно доказывать свою позицию. Российский лидер выразил надежду, что отношения с будущим немецким руководством будут такими же стабильными.

В сентябре в ФРГ пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых будет определен новый федеральный канцлер. Меркель сообщала, что после этого покинет политику. Ее преемником и председателем блока ХДС/ХСС на съезде партии был выбран Армин Лашет.