Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким ЧЕн Ын впервые за месяц появился на публике в ходе заседания политического бюро центрального аппарата Трудовой партии Северной Кореи, сообщает ЦТАК.

В предыдущий раз глава республики проводил публичное мероприятие только в начале мая. В ходе заседания было принято решение о созыве пленума ЦК партии в начале июня, при этом не уточняется, примет ли глава государства личное участие в этой встрече.

Ранее представитель министерства объединения Республики Корея сообщил, что глава КНДР стал реже появляться на публичных мероприятиях, что может быть связано с опасениями из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, по данным южнокорейской разведки, в 2020 году северокорейский лидер появлялся на публике только 17 раз, в то время как обычно число появлений достигает 50 раз.

2 июня стало известно, что у Ким Чен Ына появился новый заместитель. По информации телеканала CNN, на данный момент нет сведений о том, что появление заместителя имеет отношение к состоянию здоровья лидера КНДР, которое стало предметом внимания СМИ начиная с прошлого года.