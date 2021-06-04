Путин рассказал, какие темы планирует обсудить на встрече с Байденом

Президент России Владимир Путин рассказал, какие темы планирует обсудить с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Надо попытаться найти пути урегулирования отношений. Обсудим стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов и экологию. Отношения двух стран во многом стали заложником внутренней политики в США, надеюсь, это когда-то закончится», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президенты двух стран планируют пообщаться как тет-а-тет, так и при участии членов делегаций и помощников. При этом заранее обговоренной повестки встречи нет, также не решен вопрос о совместном заявлении. Однако после саммита Путин может встретиться с российскими журналистами, добавил Песков.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.

Ранее Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов.