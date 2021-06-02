Козак назвал позицию Украины причиной конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе объясняется тем, что Киев не желает общаться с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет РИА «Новости».

«Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические… это фундаментальная причина», — сказал Козак.

По его словам, это ставит под вопрос желание Украины и «нормандского формата» достичь мира.

Козак также выразил мнение, что режим прекращения огня в полной мере не соблюдается, а механизм предотвращения перестрелок не работает. По его словам, этот механизм нужно совершенствовать.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших в Донбассе и восстановит разрушенные районы.