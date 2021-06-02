Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля

Ицхак Герцог стал одиннадцатым президентом Израиля. Он был избран тайным голосованием на заседании Кнессета, сообщает издание Times of Israel.

В своей первой речи после избрания президентом Исаак Герцог говорит, что намерен «строить мосты» внутри израильского общества и для укрепления связей с еврейской диаспорой, поощрять предпринимательство, «бороться с антисемитизмом и ненавистью к Израилю» и «сохранять основы демократии».

«С трепетом я принимаю на себя огромную ответственность, которую вы возложили на меня. Я принимаю привилегию служить всему израильскому обществу», — заявил он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил Герцога с избранием и пожелал ему удачи «от имени всех граждан Израиля».

Герцог — сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу «два государства для двух народов». Ранее занимал посты председателя левоцентристской партии «Авода», лидера оппозиции в Кнессете и министра социального обеспечения.

С 2018 года Герцог руководит Еврейским агентством для Израиля «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом Израиля в 1983–1993 годах.