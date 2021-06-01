МИД заявил о попытках политизировать вопрос происхождения COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Запада политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа. Об этом он сказал по итогам совещания глав МИД БРИКС, прошедшем в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Если у кого-то возникают дополнительные вопросы относительно происхождения коронавируса, то их нужно обсуждать со всеми другими странами в рамках Всемирной организации здравоохранения», — заявил Лавров.

По его словам, идет так называемая война вакцин, о которой ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

«Но к огромному сожалению и вопреки фактам, он объявил Россию и Китай главными зачинщиками этой так называемой новой мировой войны», — сказал Лавров.

На прошлой неделе британский и норвежский ученые Ангус Далглейш и Биргер Соренсен заявили, что нашли верные доказательства того, что коронавирус SARS-Cov-2 создали китайские специалисты в лаборатории в городе Ухань. По их словам, создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки политизации применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» имеют место, в том числе и в Европе.