Лавров заявил, что Россия делает выводы из угроз отключить страну от SWIFT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг возможного отключения страны от международной платежной системы SWIFT заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы, передает ТАСС.
Такое заявление он сделал по итогам совещания глав МИД БРИКС.
«Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения», — сказал Лавров.
По его словам, Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT.
Дипломат также выразил уверенность, что все структуры российского правительства будут и в дальнейшем «принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров».
Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что в стране ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы.
28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.