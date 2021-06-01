Лавров заявил, что Россия делает выводы из угроз отключить страну от SWIFT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг возможного отключения страны от международной платежной системы SWIFT заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал по итогам совещания глав МИД БРИКС.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения», — сказал Лавров.

По его словам, Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT.

Дипломат также выразил уверенность, что все структуры российского правительства будут и в дальнейшем «принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров».

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что в стране ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы.

28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.