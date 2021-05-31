Швеция потребовала от Дании полную информацию по слежке за политиками Европы

Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от Минобороны Дании полный доклад относительно распространившейся в СМИ информации о том, что американские спецслужбы с помощью датского королевства в течение нескольких лет следили за ведущими европейскими политиками, в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом Хультквист заявил в эфире телекомпании SVT.

По его словам, он ничего не знал о слежке за шведскими политиками.

«Я считаю эту ситуацию очень серьезной, поэтому потребовал от Дании предоставить полную информацию, касающуюся того, действительно ли датские спецслужбы участвовали в этой деятельности», — сказал министр.

Хультквист добавил, что уже переговорил по данной теме с коллегой из Норвегии Франком Бакке-Йенсеном, а власти Швеции связались с коллегами во Франции, Германии и США.

Накануне СМИ сообщили, что датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать немецких политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка. По данным немецких СМИ, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда и осуществлялась прослушка. Слежка проводилась в том числе за МИД и Минфином Дании, а также одной из компаний в сфере ВПК.