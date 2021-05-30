Пушков оценил слова Байдена о встрече с Путиным

Если президент США Джо Байден захочет обсудить с Владимиром Путиным права человека в России, то Москве есть что на это ответить. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«В Женеве явно не будет легкого диалога. Байден опять делает жесткие заявления в адрес Путина», — написал Пушков.

По его мнению, Россия в ответ может потребовать от Байдена «прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США».

Ранее сообщалось, что Джо Байден, выступая перед Белым домом в честь общенационального «Дня Поминовения», заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнит ему о недопустимости нарушения прав человека.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Джо Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.