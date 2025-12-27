Жители Одессы перекрыли дорогу из-за блэкаута

В Одессе жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

Жители Одессы снова устроили протест против долгого отсутствия света и перерыли улицу. Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, что несколько человек стоят на пешеходном переходе, мешая проезду автомобилей. Женщина за кадром, которая, вероятно, сидит в одной из машин на месте пассажира, кричит им, что у нее и водителя тоже нет света, но они хотят попасть домой.

На прошлой неделе жители Одессы перекрывали дорогу из-за отключения электричества, которое продолжалось больше недели.

Российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице и других регионах страны возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры утверждали, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.