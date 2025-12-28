Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что сторонников президента США Дональда Трампа в контексте Евросоюза раздражают неуправляемая миграция и бюрократы, похожие на экс-президента Джо Байдена.

«Дорогой господин Брандштеттер, возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию», — написал Дмитриев.

Так он ответил на заявление члена Европарламента Гельмута Брандштеттера о том, что сторонников движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) раздражают европейские ценности, свобода и успех, а также то, что европейцы их не боятся.

26 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюзу нет необходимости становиться полностью независимым от Соединенных Штатов, несмотря на текущий курс президента Трампа в вопросе обороны. Он подчеркнул, что США ожидают, что Европа возьмет на себя больше ответственности в вопросе повышения расходов на оборону.

Ранее в США рассказали, что может привести к нормализации отношений России и Европы.