Президент Финляндии рассказал о работе над «справедливым соглашением» для Украины

Европейские лидеры проводят консультации по выработке мирного соглашения для Украины на фоне предстоящей встречи президентов США и Украины. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в социальной сети X.

По его словам, переговоры с коллегами были посвящены подготовке «справедливого и прочного» урегулирования.

Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Украины Алексей Соболев, премьер-министр страны Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица и советник главы ОП Александр Бевз.

Как сообщал телеканал CNN, встреча пройдет без участия европейских лидеров.

Ранее СМИ писали, что Трамп «охладил» Зеленского.