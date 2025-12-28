Несколько групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшихся в окружении в городе Димитров, сложили оружие и сдались в плен российским военным. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, военнослужащие ВСУ вышли на связь с бойцами российской группировки «Центр» и организованно сдались, понимая безвыходность своего положения после отказа украинского командования от эвакуации.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Президент отметил, что освобождение Димитрова является серьезным шагом к освобождению ДНР.

