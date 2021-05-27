Тихановская объявила дату международной акции солидарности

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила, что в субботу, 29 мая, пройдет международная акция солидарности с жителями республики. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы объявили 29 мая — дату задержания Сергея Тихановского — днем солидарности», — сказала она.

Политик отметила, что ожидается «глобальный пикет солидарности», который пройдет во многих мировых городах, на улицы которых выйдут местные политики и белорусы. Тихановская также обратилась к гражданам Белоруссии и призвала их поддержать друг друга «возможными способами — уличными акциями, символами и письмами политзаключенным».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что уличные протесты в республике не начнутся снова.

В свою очередь Тихановская заявила, что оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Белоруссии и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair.