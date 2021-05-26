Пашинян заявил о попытке Азербайджана спровоцировать военный конфликт

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на армянской территории коридор в Нахичевань. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Ереван не устраивает скорость работы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по решению приграничной проблемы с азербайджанской стороной.

По словам и. о. премьера, Армения рассматривает возможность обратиться в Совет безопасности ООН в связи с проблемой на азербайджано-армянской границе.

«Армения не подпишет документ о комиссии по демаркации границы с Азербайджаном до вывода его сил с территории страны», — заявил Пашинян.

20 мая Пашинян заявил, что намерен подписать новый договор с Баку касательно Нагорного Карабаха по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана.

19 мая президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.