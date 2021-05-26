В Белоруссии сообщили об изъятии $300 тысяч, предназначенных на протесты

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что за последний месяц в стране были изъяты $300 тысяч, которые предназначались на спонсирование протестов. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, правоохранители постоянно выявляют и привлекают к ответственности тех, кто стоит за организацией и координацией протестов. Также уже установлены источники и каналы финансирования, а также выявлен скрытый механизм, при помощи которого различные фонды и центры передавали деньги.

«Возбужден ряд уголовных дел, изъято более $300 тысяч только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения», — сказал Кубраков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что уличные протесты в республике не начнутся снова.

В свою очередь, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Белоруссии и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair.