Лукашенко назвал главную повестку предстоящей встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главную повестку предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше», — сказал белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры глав двух государств пройдут в пятницу, 28 мая, в Сочи.

«У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что в ходе встречи не планируются выступления или заявления для прессы.

Это будет третий за год визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.