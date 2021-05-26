В Польше рассказали об упущенных из-за Украины возможностях в отношениях с РФ

Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский рассказал, что из-за поддержки Украины Польша упустила возможности в отношениях с Россией. Об этом пишет издание Defence 24.

Такой сферой депутат назвал энергетическую политику. По его словам, если бы Варшава не следовала интересам Киева, то между Россией и Польшей могло бы установиться взаимовыгодное сотрудничество.

«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря?» — сказал Каминьский.

Он подчеркнул, что 20 лет назад Варшава сделала выбор в пользу интересов Киева. В настоящий момент можно наблюдать, что за собой влечет «абсурдное желание» приравнять интересы Польши и Украины.

Каминьский добавил, что проект «Северный поток — 2» не выгоден для Польши, но страна не смогла ничего с этим поделать. Это объясняется решимостью РФ и ФРГ закончить проект.

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