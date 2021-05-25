В Госдуме оценили идею Зеленского о создании на Украине нацсопротивления

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, предлагая создать национальное сопротивление в стране, пытается отвлечь внимание общественности, поскольку не добился политических и экономических успехов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бальбек утверждает, что Зеленский хочет создать всенародное сопротивление «с бухты-барахты», при этом непонятно, кому и чем нужно сопротивляться.

По его словам, создание сопротивления нужно, чтобы в головах украинцев не появился вопрос, чем занимается их президент. Бальбек считает, что в связи с нововведением на Украине начнутся массовые сборы резервистов, учения, рытье окопов — «все то, что в современных войнах уже неактуально».

«А когда народ начнет сильно возмущаться, движение благополучно похоронят, а граждане будут страшно рады, что на учения не надо ездить, по земле ползать и минимум полгода не будут задавать вопросы про экономическое состояние страны», — объяснил депутат.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил создать в стране национальное сопротивление для повышения обороноспособности страны. Согласно проекту закона, национальное сопротивление – это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, направленные на максимально широкое привлечение украинцев к обеспечению военной безопасности.