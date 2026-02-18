Известный спасатель змей «Король-Кобра» не выжил после укуса одной из них

На Филиппинах спасатель змей Таблон не выжил после укуса рептилии

На Филиппинах прошло прощание со спасателем кобр Кайлом Таблоном, известным как «Король-Кобра». Об этом сообщают местные СМИ.

С Таблоном простились в городе Илиган 9 февраля.

Филиппинские СМИ не называют причину случившегося, но как уточняет издание Bild, мужчину укусила змея.

«Его кончина — большая потеря для охраны дикой природы, но его наследие продолжает вдохновлять», — говорят о Таблоне коллеги.

Молодой человек учился на четвертом курсе ветеринарного факультета Центрального университета Минданао и получил известность в соцсетях, спасая ядовитых змей. Он также создал в стране Инициативу по развитию дикой природы (WILD).

