Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Известный спасатель змей «Король-Кобра» не выжил после укуса одной из них

На Филиппинах спасатель змей Таблон не выжил после укуса рептилии
Соцсети

На Филиппинах прошло прощание со спасателем кобр Кайлом Таблоном, известным как «Король-Кобра». Об этом сообщают местные СМИ.

С Таблоном простились в городе Илиган 9 февраля.

Филиппинские СМИ не называют причину случившегося, но как уточняет издание Bild, мужчину укусила змея.

«Его кончина — большая потеря для охраны дикой природы, но его наследие продолжает вдохновлять», — говорят о Таблоне коллеги.

Молодой человек учился на четвертом курсе ветеринарного факультета Центрального университета Минданао и получил известность в соцсетях, спасая ядовитых змей. Он также создал в стране Инициативу по развитию дикой природы (WILD).

Ранее нигерийскую певицу не удалось спасти после укуса змеи во сне.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!