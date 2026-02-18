Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Майли Сайрус анонсировала спецвыпуск «Ханны Монтаны»

Спецвыпуск «Ханны Монтаны» выйдет 24 марта
Mario Anzuoni/REUTERS

Певица Майли Сайрус анонсировала в соцсети X специальный выпуск сериала «Ханна Монтана».

Эпизод выйдет 24 марта. Он будет посвящен 20-летнему юбилею со дня создания сериала.

«Вот это возвращение, которое войдет в историю!» — прокомментировала фанатка.

Сайрус стала известна по роли Ханны Монтаны в одноименном шоу. Артистка начала сниматься в проекте, когда ей было 13 лет. С 2005 по 2010 года она выступала под этим творческим псевдонимом. В 2010-м певица выпустила альбом «Can't Be Tamed».

В августе 2024-го Майли Сайрус получила звание самой молодой легенды Disney. На церемонии артистка заявила, что гордится, что была Ханной Монтаной. Певица расплакалась после вручения звания.

В сентябре того же года Майли Сайрус обвинили в краже ее хита 2023 года «Flowers», за которую артистка получила премию «Грэмми».

Компания Tempo Music Investments, владеющая частью авторских прав на песню Бруно Марса «When I Was Your Man» 2013 года, уличила певицу в плагиате.

В своем иске компания указала на то, что песня Сайрус неоднократно копирует «мелодические, гармонические и лирические элементы» композиции Марса.

Ранее Майли Сайрус отчитала фотографа на красной дорожке.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!