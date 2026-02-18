Майли Сайрус анонсировала спецвыпуск «Ханны Монтаны»

Певица Майли Сайрус анонсировала в соцсети X специальный выпуск сериала «Ханна Монтана».

Эпизод выйдет 24 марта. Он будет посвящен 20-летнему юбилею со дня создания сериала.

«Вот это возвращение, которое войдет в историю!» — прокомментировала фанатка.

Сайрус стала известна по роли Ханны Монтаны в одноименном шоу. Артистка начала сниматься в проекте, когда ей было 13 лет. С 2005 по 2010 года она выступала под этим творческим псевдонимом. В 2010-м певица выпустила альбом «Can't Be Tamed».

В августе 2024-го Майли Сайрус получила звание самой молодой легенды Disney. На церемонии артистка заявила, что гордится, что была Ханной Монтаной. Певица расплакалась после вручения звания.

В сентябре того же года Майли Сайрус обвинили в краже ее хита 2023 года «Flowers», за которую артистка получила премию «Грэмми».

Компания Tempo Music Investments, владеющая частью авторских прав на песню Бруно Марса «When I Was Your Man» 2013 года, уличила певицу в плагиате.

В своем иске компания указала на то, что песня Сайрус неоднократно копирует «мелодические, гармонические и лирические элементы» композиции Марса.

