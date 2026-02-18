Азербайджанка пыталась ввезти в РФ украшения стоимостью более 18 млн рублей

Женщину, прилетевшую из Дубая в Москву, задержали в аэропорту Внуково после обнаружения в ее чемодане украшений стоимостью 18,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации журналистов, речь идет о 33-летней гражданке Азербайджана. Во время досмотра в ее чемодане нашли пять колец из сплавов золота и платины со вставками из бриллиантов. На этом фоне в отношении пассажирки возбудили уголовное дело о контрабанде. Теперь женщине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн рублей.

«Украшения изъяли», — отмечается в публикации.

16 января во Внуково таможенники задержали 43-летнюю россиянку, прилетевшую из Грузии. Причиной послужила попытка женщины незаконно ввести в РФ крупную сумму наличных.

Пассажирку остановили для проверки, когда она проходила через «зеленый» коридор. В ходе устного допроса она призналась, что имеет при себе $105 тыс. Она рассказала, что задекларировала деньги при вылете из Тбилиси, но в Москве соответствующие документы не оформила. Свое решение россиянка объяснила незнанием таможенных правил, действующих в РФ.

В результате против женщины возбудили уголовное дело о контрабанде денежных средств в особо крупном размере. Валюта была конфискована.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли 40 ножей.