В РПЦ объяснили слова священника о недопустимости масленичных гуляний

Слова священника Андрея Постернака о недопустимости «языческих масленичных гуляний» не совсем правильно поняли. Об этом заявил изданию «Подъем» замглавы отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом Вахтанг Кипшидзе.

«Я думаю, что не совсем правильно поняли батюшку, скорее всего, он имел в виду, что во всем нужна умеренность», — пояснил Кипшидзе.

По его словам, ни один праздник не должен становиться поводом для переедания и распивания спиртных напитков сверх меры, поскольку в этом нет ничего христианского. В масленичную неделю верующим разрешается встречаться и общаться, ничего в этом предосудительного с точки зрения христианского учения в этом нет, уточнил представитель РПЦ.

До этого Постернак назвал «полным безобразием» широкое празднование масленицы, охарактеризовав его как «языческие масленичные гуляния».

Масленица — древний славянский праздник перехода от зимы к весне. В дохристианскую эпоху он был приурочен к весеннему равноденствию 22–24 марта, которое у ряда народов считалось началом нового года. Со временем праздник адаптировали к церковному календарю и перенесли на неделю перед Великим постом.

По данным ученых Пермского Политеха, Масленицу отмечают около 66% россиян, среди православных эта доля достигает 77%. Главными атрибутами праздника являются блины и сжигание чучела в знак проводов зимы.

