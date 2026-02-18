«Бороться тяжело»: ветеран ЦСКА о шансах на победу в РПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха выразил уверенность, что армейцам будет очень тяжело бороться за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Вижу неплохие шансы ЦСКА в борьбе за медали, но за первое место команде будет бороться тяжело. «Зенит» и «Краснодар» отлично укомплектованы, в их позициях нет слабых мест, в отличие от остальных клубов Российской премьер-лиги», – сказал он.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» одолел «Краснодар» в матче с тремя таймами.