СМИ сообщили о тайных переговорах Рубио и внука экс-президента Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном бывшего президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро. Об этом пишет портал Axios.

По мнению журналистов, переговоры Кастро и Рубио проходят на фоне беспрецедентного давления Вашингтона на Гавану, а также в обход официальных каналов кубинского правительства. Авторы материала полагают, что подобное решение говорит о том, что администрация президента США Дональда Трампа считает Кастро тем, кто на самом деле принимает решения на острове.

При этом, как отмечает Axios, Рубио не вел переговоров с кубинскими чиновниками или президентом страны Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

В конце января Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

13 февраля замглавы МИД РФ заявил, что Россия солидарна с Кубой и будет ей помогать, в том числе материально, работа уже начата.



Ранее Лавров призвал Вашингтон воздержаться от военно-морской блокады Кубы.