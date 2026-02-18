Более половины россиян заявили о снижении числа мошеннических звонков

В Сбере сообщили об эффективности антифрод-системы на уровне 99,99%

В 2025 году 53% россиян отметили, что мошеннических звонков стало меньше, следует из данных ВЦИОМ. Однако в России ежегодно фиксируется около 500 млн подобных звонков. Об этом заявили на собственной сессии Сбера «Кибермошенничество. К барьеру!» на полях Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Отмечается, что в основном мошенники звонят с территории Украины — по данным Сбера, там действует порядка 500 преступных колл-центров.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк построил собственную антифрод-систему, в которой применяется более 100 моделей искусственного интеллекта.

«Мы отслеживаем мошеннические признаки по полутора тысячам критериев. И сегодня система антифрода в Сбере эффективна на 99,99%. В прошлом году мы поставили амбициозную задачу — полностью исключить фрод для клиентов Сбера. Мы очень близко приблизились к этому показателю», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что препятствием для достижения 100-процентного показателя является разобщенность действий банков, сотовых операторов и правоохранительных органов.

«Нам нужно объединить усилия и технологии, чтобы в момент обнаружения проблемы мы перекрывали все пути вывода денежных средств. Все возможности есть — необходима лишь координация», — сказал Кузнецов.

В свою очередь, председатель правления Банка ПСБ Петр Фрадков отметил, что в России проблема телефонного мошенничества в России имеет трансграничный характер. По его словам, на Украине оно поставлено на поток на государственном уровне и имеет господдержку.

Он добавил, что злоумышленники используют аренду виртуальных АТС, преобразование интернет-сигнала в сотовый и сим-боксы для превращения международных звонков во внутренние.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что необходимо создать систему, минимизирующую возможность хищения средств у граждан. Одним из ее элементов станет государственная информационная система «Антифрод», которая начнет работу в пилотном режиме с 1 марта 2026 года.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили борьбе с дропперством. По словам Кузнецова, Сбер ежемесячно блокирует от 80 тыс. до 100 тыс. дропперских карт. В целом по рынку, подчеркнул он, требуется ужесточение наказаний и системная работа всех участников финансового сектора.