Экс-дипломат Друлак: Украина не подпишет мир как победитель в конфликте с Россией

Украина не подпишет мирный договор с Россией в качестве победителя конфликта. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Дурлак в беседе с изданием Parlamentní listy.

«Правительство Владимира Зеленского просто не может подписать мир, поскольку мир для них равен их концу. Они не подпишут мир победителями, а станут проигравшими», — заявил Друлак.

По его словам, условия для властей Киева будут «неприемлемыми», учитывая сегодняшнюю риторику. В то же время он заметил, что конец конфликту России и Украины положит «оружие, а не дипломатия».

Трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США в Женеве состоялись 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах стороны обсудили в том числе вывод войск с территории Донбасса и судьбу Запорожской АЭС. По словам президента, стороны на переговорах «почти договорились» о том, как будет выглядеть мониторинг прекращения огня в случае достижения мира.

Ранее президент Чехии призвал не ждать мирного соглашения по Украине в ближайшее время.