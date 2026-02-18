Размер шрифта
Общество

Жительницу Донецка задержали за призывы к экстремизму

ФСБ: задержана призывавшая в Telegram к экстремизму жительница Донецка
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жительницу Донецка задержали за призывы к экстремистской деятельности в мессенджере Telegram. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

«Используя мессенджер Telegram, женщина публиковала в чате комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц по признаку национальности», — говорится в сообщении.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ.

18 февраля также сообщалось, что ФСБ России задержала 18-летнего жителя Челябинска по подозрению в подготовке теракта. Отмечается, что молодой человек через мессенджер связался с террористической организацией и планировал совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства.

За день до этого сообщалось, что жителя Краснодара задержали по подозрению в сборе данных об участниках специальной военной операции (СВО) и передаче их украинским специальным службам. Силовики пресекли противоправную деятельность мужчины 1985 года рождения.

Ранее в Омске двух подростков осудили за поджог военного вертолета.
 
