Российская делегация положительно оценила подготовку переговоров в Женеве

В российской делегации назвали безупречной организацию переговоров в Женеве

Российская делегация положительно оценила работу швейцарской стороны по подготовке переговоров в Женеве, посвященных урегулированию на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Швейцарцы — прекрасные организаторы. Визит и работа организованы безупречно», — сказал журналистам источник в российской переговорной группе.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Одно крыло считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, меньше заинтересовано в этом.

Ранее Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми.