Россия потребовала от Запада доказать отравление Навального

Захарова: Россия требует предоставить факты по обвинениям, касающимся Навального
Россия требует от Запада предоставить конкретные факты по обвинениям, связанным с отравлением Алексея Навального ядом лягушки-древолаза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Мы ничего не получили в виде документов <…> Ничего этого нет. У нас тоже вопрос: а почему? Можно мы наконец увидим?» — сказала Захарова.

По словам дипломата, российская сторона направила уже десятки официальных запросов с требованием предоставить формулу того вещества и те методологии, которые применялись при идентификации вещества, которым якобы отравили Навального. Захарова подчеркнула, что Россия не получила ничего в ответ.

«Почему в этом случае нашей стране не передано ничего? Потому что они занимаются махинацией, инсинуацией. Подлоги — это ровно то, что они делают», — отметила Захарова.

До этого постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия ноту протеста в связи с обвинениями в отравлении Алексея Навального эпибатидином (нейротоксин, который выделяется кожей пятиполосного лягушки-древолаза). Тарабрин напомнил, что такие токсины, как эпибатидин, регулируются Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Поэтому возможное применение этого вещества не может быть предметом дискуссии в ОЗХО.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Юлии Навальной о том, что ее муж был отравлен.
 
