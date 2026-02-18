Размер шрифта
Общество

Капитану захваченного США танкера «Маринера» выдвинули два обвинения

РИА: капитана захваченной «Маринеры» обвинили в незаконном поднятии флага Гайаны
Juan Carlos Hernandez/Reuters

Гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, который возглавлял экипаж захваченного США танкера «Маринера», предъявили два федеральных обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение.

Капитана корабля обвиняют в незаконном поднятии флага Гайаны, вопреки отсутствию у судна соответствующей регистрации, а также в невыполнении требования береговой охраны США совершить остановку для досмотра.

Документ, на который ссылается агентство, датирован 12 февраля.

7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике. Американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа обвинения. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Танкер Bella 1 сменил название на «Маринера» 24 декабря, после отказа следовать в американский порт. Тогда же судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. Минтранс России указывал, что хождение танкера под российским флагом соответствует нормам международного права.

Ранее Патрушев предупредил об угрозе атак на российский торговый флот.
 
