МИД России прокомментировал желание Японии присоединиться к закупкам для Украины

Захарова: закупки Японии для Украины больше осложнят отношения Москвы с Токио

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Украины еще больше осложнит отношения Москвы с Токио.

По словам дипломата, Россия получила сообщения о соответсвующих планах японского руководства.

«Эти шаги еще более осложнят российско-японские отношения, которые стараниями Токио и без того загнаны в состояние глубокой стагнации», — сказала Захарова.

10 февраля сообщалось о решении правительства Японии присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страна будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. По информации японских СМИ, средства будут направляться исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.

Ранее Румыния присоединилась к программе PURL и выделила €50 млн на закупку вооружений для Украины.