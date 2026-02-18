Размер шрифта
В Госдуме назвали вбросом сообщения о «величайшей сделке» России и США

Депутат Арефьев усомнился в реальности величайшей сделки России и США
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Сообщения в СМИ о «величайшей сделке» в сфере экономики, которую Россия якобы предложила США для снятия американских санкций, является простым вбросом, таких разговоров не было. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Я думаю, что если такое предложение и существует, то оно несостоятельно. Скорее всего, такого предложения не было. Я не знаю, откуда англичане это взяли. Я, по крайней мере, о таких переговорах не слышал <...> Скорее всего, наверное, [это] информационные вбросы, потому что таких разговоров и переговоров у нас не было, и предпосылок не было», — подчеркнул он.

Арефьев заметил, что выступает против того, чтобы «торговать Родиной и предлагать каким-то инвесторам копаться в российской земле, вытаскивать оттуда природные ресурсы». Эти ресурсы нужны прежде всего самой России, добавил парламентарий.

В свою очередь его коллега, также первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил в комментарии «Газете.Ru», что без официальных заявлений и подтверждения от соответствующих органов власти говорить о реальных перспективах «величайшей сделки» преждевременно.

«Россия готова вести диалог, но только при условии, что он отвечает нашим долгосрочным интересам и способствуют развитию нашей экономики и укреплению позиций на международной арене», — сказал он.

18 февраля британский журнал The Economist написал, что Россия будто бы подготовила для США план «величайшей сделки» с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов.

Ранее стало известно, кто в США затягивает принятие закона по санкциям против энергетики России.
 
