В США раскритиковали климатическую политику Европы

Министр энергетики США сравнил климатическую политику Европы с культом
Экологическая повестка Европы представляет собой «климатический культ». Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает ТАСС.

По словам Райта, климатическая политика Европы привела к росту цен на энергоносители в регионе в условиях, когда объемы добычи энергоресурсов снижаются. Он выразил уверенность, что экологическая повестка никак не влияет на реальное положение дел.

В конце октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс признал, что ошибался в своих взглядах на эту проблему.

Так он прокомментировал статью Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер призвал отказаться от попыток предотвратить глобальное потепление и сосредоточиться на борьбе с болезнями и нищетой. По его словам, хотя изменение климата приведет к серьезным последствиям, особенно для беднейших стран, оно «не станет угрозой для существования человечества».

Ранее стало известно, что в США закроют центр климатических исследований.
 
