Блиновская попала в лазарет колонии с подозрением на воспаление легких

Блогерша Елена Блиновская была госпитализирована в лазарет исправительной колонии №1 (ИК-1). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Блиновской появилось подозрение на воспаление легких из-за проблемы с отоплением в женской колонии. Оно не подтвердилось.

10 февраля во Владимирской области произошла коммунальная авария на теплотрассе. Из-за нее колония лишилась отопления на трое суток. Температура внутри помещения опускалась до -15 °C.

Представители УФСИН в беседе с Mash заявили, что своевременно обеспечили заключенных горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями. Около 20 женщин обратились ко врачам с жалобами на температуру, кашель и насморк.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств. Блогерша получила 4,5 года колонии общего режима.

