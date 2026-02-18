В Госдуме предложили выдавать белорусам и украинцам «карту русского»

В России необходимо ввести «карту русского» по аналогии с «картой поляка», которая позволит русским по всему миру получать бесплатную визу и беспрепятственно работать в РФ. С таким предложением к министру иностранных дел Сергею Лаврову в письме, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Численность русской диаспоры в мире составляет от 20 до 30 млн человек. Часть из них проживает в недружественных странах. Многие сегодня подвергаются дискриминации за свою принадлежность к русскому этносу, культуре и за свой язык. Такая ситуация наблюдается не только в странах бывшего СССР, но и в государствах дальнего зарубежья. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность введения документа по аналогии с «картой поляка» — «карты русского». Этот механизм позволит укрепить связь русской диаспоры с Россией и будет способствовать усилению ее глобального мягкого влияния, а также качественной миграции. Документ будет свидетельствовать о принадлежности его обладателя к русскому народу как носителю русской культуры даже при отсутствии у него гражданства РФ или вида на жительство. «Карта русского» могла бы предоставлять ее обладателю право на получение визы в Россию в ускоренном порядке и на безвозмездной основе; беспрепятственную легальную трудовую и предпринимательскую деятельность на территории нашей страны; возможность получения образования на бюджетной основе и медицинской помощи; льготные условия для получения вида на жительство и, впоследствии, гражданства РФ», — говорится в документе.

Депутат считает, что «карту русского» нужно выдавать гражданам других государств, которые считают себя частью русского народа, включая этнических украинцев и белорусов, имеют в роду предков соответствующих национальностей и могут подтвердить это документально или через генетический тест.

По мнению Делягина, потенциальные обладатели документа также должны обладать хотя бы начальным знанием русского языка или демонстрировать решимость к его изучению с последующей сдачей экзамена. Преимуществом может являться принадлежность претендента к Русской православной церкви, а также активная общественно‑политическая, журналистская или иная медийная деятельность, направленная на популяризацию, защиту русской культуры и языка или на продвижение государственных и экономических интересов России.

«В «карте русского» следует отказывать при любых обстоятельствах всем, кто: участвовал в боевых действиях на стороне враждебных России бандформирований или регулярных армий других государств; состоял в организациях, признанных в РФ террористическими или нежелательными;

вел систематическую деятельность по дискредитации и дискриминации русской культуры, языка или политики Российской Федерации», — уточнил депутат.

В середине января Делягин направил главе МИД предложение рассмотреть введение «визы талантов» для наиболее образованных и успешных иностранцев. Таким людям предлагалось выдавать визу на три года и упростить процедуру получения вида на жительство.

Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на предложение депутата парламентария сообщил, что российские посольства и консульства начнут выдавать деловые визы сроком на один год квалифицированным и полезным для РФ иностранцам с апреля 2026 года.

Ранее стало известно, что Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов.