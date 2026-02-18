Размер шрифта
В Сбере назвали импортозамещение ПО ключевым для финансового рынка

Сбер предложил выработать шорт-лист надежных вендоров в каждой категории ПО
Сбер

Импортозамещение программного обеспечения играет ключевую роль на российском финансовом рынке. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов на сессии «Полигоны. Где рождаются решения» в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, банки активно тестируют вендорские продукты по основным направлениям — АБС, ДБО, процессинг, микросервисные платформы и другим — чтобы помочь компаниям выбирать оптимальные решения при переходе на отечественное ПО.

«Фокус сместился с микросервисных платформ на более широкий инфраструктурный слой и системное ПО, поскольку именно они являются базой для всех остальных систем», — отметил Меньшов.

Он подчеркнул, что результаты тестирования Сбером вендорских продуктов могут стать отраслевым бенчмарком.

«Отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры. Сегодня в тестирование приходят вендоры, которым есть что показать и которые не боятся брать на себя ответственность за свои продукты. Мне кажется, что это ключевая задача полигонов сделать такой шорт-лист вендоров, которые готовы работать с банковским сообществом, демонстрировать свои решения, проводить сравнительный анализ с конкурентами», — отметил Меньшов.

По его мнению, необходимо выработать для банковского сектора шорт-лист производителей в каждой категории ПО.

Особое внимание спикер уделил ответственности и сотрудничеству вендоров: даже конкурируя в одних сегментах, они объединяются в других для создания сложных решений.

«Такие вендоры понимают рынок и заказчика, активно участвуют в развитии продуктов», — добавил он.

В завершение Меньшов подчеркнул стратегическую важность развития отечественного инфраструктурного программного обеспечения.
 
