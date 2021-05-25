Россия получила разрешение на встречу с задержанной в Минске Софией Сапегой

Россия получила разрешение на встречу с задержанной в Минске вместе с основателем NEXTA Романом Протасевичем россиянкой Софией Сапегой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится», — сказала она.

Также в МИДе России отметили, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Отмечается, что Россия приветствовала готовность Белоруссии провести «всестороннее, тщательное и транспарентное расследования произошедшего».

Ранее сообщалось, что утром 24 мая российское посольство направило в министерство иностранных дел Белоруссии ноту с запросом официального подтверждения задержания Сапеги и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.