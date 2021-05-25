Главы МИД России и Белоруссии обсудили ситуацию вокруг инцидента с Ryanair

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг инцидента с экстренно севшим в Минске самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования произошедшего компетентными экспертными органами.

Макей подтвердил полную транспарентность Белоруссии и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с посаженным в Минске самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, Белоруссия следовала международным нормам.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.