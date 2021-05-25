Песков: Белоруссия следовала международным нормам при посадке самолета Ryanair

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с посаженным в Минске самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, Белоруссия следовала международным нормам.

Песков ответил отрицательно на вопрос, считают ли в Кремле, что жизнь пассажиров была подвергнута опасности.

«Было сообщение об угрозе на борту, все алерты в соответствии с международными правилами были сделаны, угроза могла быть для всех присутствующих на борту, со стороны диспетчеров были выполнены все необходимые действия», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.