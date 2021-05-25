Лидеры стран ЕС поддержали Чехию против России

Главы государств Европейского союза на саммите в Брюсселе осудили «незаконные и провокационные действия России против Евросоюза и его членов», а также выразили полную поддержку и солидарность с Чехией в ситуации со взаимной высылкой дипломатов с Россией и обвинениях по взрывам на складе в Врбетице, сообщает Reuters.

»Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам», — указано в итоговом документе по результатам встречи европейских лидеров.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовит доклад по стратегии отношений с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.