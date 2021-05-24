Саммит ЕС принял политическое решение по Белоруссии

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Об этом сообщается в официальном заявлении саммита.

Подчеркивается, что решение пока не вступает в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Также ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с самолетом Ryanair, экстренно посаженным в Минске. По мнению членов Евросоюза, необходимо также ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Белоруссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в повестке саммита Евросоюза будут санкции против физлиц, ответственных за посадку самолета Ryanair в Минске.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.