В Госдуме оценили публикацию о намерениях СССР передать Японии часть Курил

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил о том, что публикация агентством Киодо информации о готовности СССР в начале 1970-х годов передать Токио часть Курильских островов может быть попыткой японской стороны вновь заявить «о своих претензиях и амбициях». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным, на которые ссылается Киодо, на заседании политбюро ЦК КПСС в августе 1972 года якобы был составлен проект мирного договора, по которому СССР был готов передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. Отмечается, что в обмен на это СССР хотел потребовать гарантий о ненападении со стороны японского правительства и дислоцированных на территории страны американских военных.

Новиков подчеркнул,что целый ряд обстоятельств побуждает японских политиков «вновь муссировать эту бесперспективную тему» принадлежности Курильских островов. По его словам, частично это свяано с политикой президента США Джо Байдена, из-за которой «у многих и на Западе, и в Японии может возникнуть как раз ощущение того, что сейчас наступает новый период давления» на Россию.

«Такие решения обсуждались, но они потому не получили своего развития, что Япония все больше и больше вплеталась в колесницу агрессивной военной политики Вашингтона, и, соответственно, сама Япония своей беззубостью, своей готовностью выполнять роль проводника мирового влияния США в Азии лишила себя какой-либо перспективы рассматривать и обсуждать этот вопрос с советской стороной», — сказал парламентарий.

Также он подчеркнул, что современной России в этой связи нужно учиться отстаивать национальные интересы так, как это делали предшественники, предыдущие поколения руководителей страны, которая называлась «великим Советским Союзом».

Ранее МИД Японии заявил о том, что страна будет «упорно» вести переговоры с Россией по поводу «северных территорий» — Южных Курил. В Токио считают, что территориальный спор — камень преткновения в отношениях с Москвой. При этом японские дипломаты отмечают важность диалога с Россией.